L'area a Ovest di Colonia dovrebbe essere rasa al suolo per l'espansione di una vicina miniera di lignite

Almeno due attivisti sono stati arrestati durante le operazioni di sgombero da parte della polizia di un villaggio nella frazione di Luetzerath, nella Germania occidentale. Luetzerath, a ovest di Colonia, dovrebbe essere rasa al suolo per l’espansione di una vicina miniera di lignite. La portavoce della polizia, Cornelia Weber, ha dichiarato che al terzo giorno di intervento, la polizia è stata colpita da molotov e pietre, motivo per cui è stata usata la forza contro gli attivisti. Luetzerath è diventato un punto di riferimento per il dibattito sugli sforzi della Germania in materia di clima. Gli attivisti sostengono che andare avanti con lo sviluppo impedirebbe alla Germania di raggiungere gli obiettivi climatici e gli impegni internazionali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata