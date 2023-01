Ultimo saluto a Volodymyr Kerbut, 46enne dell'esercito di Kiev. La bara avvolta nella bandiera

A Bucha in Ucraina familiari, amici e commilitoni hanno tributato l’ultimo saluto a Volodymyr Kerbut, 46 anni, soldato dell’esercito di Kiev morto in battaglia il 7 gennaio a Soledar, la città del Donetsk dove da giorni sono in corso violenti combattimenti tra russi e ucraini. Al funerale, la bara avvolta nella bandiera ucraina, è stata portata dai soldati compagni di Kerbut nelle forze armate. L’uomo, che per anni ha servito nella polizia, l’anno scorso si era arruolato volontariamente nell’esercito.

