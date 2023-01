Il presidente ucraino ha parlato in videomessaggio alla cerimonia che si è tenuta a Los Angeles

Volodymyr Zelensky è apparso in videomessaggio durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globe. Il presidente ucraino, presentato dall’attore e regista americano Sean Penn, ha ricordato il momento storico in cui nacque questo premio. “La Seconda guerra mondiale non era ancora finita, ma la marea era cambiata e tutti sapevano chi avrebbe vinto. E’ stato allora che i Golden Globe sono apparsi per onorare i migliori interpreti del 1943. Siamo nel 2023: la guerra in Ucraina non è ancora finita, ma la marea sta cambiando“, ha detto Zelensky.

