Clarissa Ward, inviata dell'emittente televisiva statunitense, mentre aspetta il terzo figlio si trova a Kharkiv per girare uno speciale in vista dell'anniversario della guerra

“Condivido alcune informazioni per chi non lo sapesse”. Con queste parole Clarissa Ward, capo corrispondente internazionale della Cnn, ha condiviso su Twitter il fatto che è incinta di 20 settimane, in attesa del terzo figlio, mentre si trova in Ucraina a Kharkiv per girare uno speciale in vista dell’anniversario della guerra.

Sharing some news for those who may not know https://t.co/vEvZsT0iWR — Clarissa Ward (@clarissaward) January 11, 2023

Ward ha rilanciato un’intervista da lei rilasciata alla rivista People, a cui è allegata una sua foto con il pancione in cui alle sue spalle si vedono un’altalena e un palazzo distrutto. “Può essere piuttosto impegnativo con i lunghi viaggi in auto e il freddo intenso e bisogna stare attenti alla cura di sé, ma ricordo a me stessa che migliaia di donne ucraine vivono questa esperienza ogni giorno”, ha detto a People Ward, che dall’inizio della guerra il 24 febbraio del 2022 ha trascorso oltre 12 settimane in Ucraina. “Ovviamente è un’esperienza diversa tornare in Ucraina incinta di 20 settimane”, aggiunge, “non andrò in prima linea e il team si è impegnato a fondo per individuare tutte le strutture perinatali lungo il nostro percorso”. Per Ward si tratta del terzo figlio: lei e il marito Philipp von Bernstorff sono già genitori di Caspar, 2 anni, ed Ezra, 4 anni.

