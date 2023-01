Gli attivisti hanno provato a bloccare l'ampliamento della miniera di carbone

Tensione tra ecologisti e polizia a Luetzerath, villaggio abbandonato in Germania, dove il colosso dell’energia Rwe ha avuto l’autorizzazione dal governo federale ad abbattere l’insediamento per ampliare la vicina miniera di carbone. Gli attivisti, in presidio da giorni per provare a fermare il progetto, sono stati sgomberati dalle forze dell’ordine.

