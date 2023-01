È successo in una scuola elementare in Virginia, l'insegnante è in gravi condizioni

A sei anni ha aperto il fuoco in una scuola elementare della Virginia, ferendo gravemente un’insegnante 30enne che è in pericolo di vita. Il bambino è ora in stato di fermo. È successo alla Richneck Elementary School nella città costiera di Newport News.

