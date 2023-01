L'incidente è avventuto nei pressi di una spiagga nel Queensland

Due elicotteri si sono scontrati in una località turistica australiana: nell’incidente sono morti 4 passeggeri, altri 3, invece, sono rimasti gravemente feriti. L’incidente è avvenuto vicino al parco a tema Sea World a Main Beach, una spiaggia settentrionale sulla Gold Coast, nello stato del Queensland. Uno dei due velivoli è riuscito ad atterrare senza conseguenze mentre l’altro si è schiantato sulla spiaggia. Le riprese della TV australiana hanno mostrato i detriti dell’elicottero sparsi su un affioramento sabbioso dopo la collisione. La regione di Gold Coast è una delle località turistiche più popolari del Paese e registra il massimo afflusso a gennaio, periodo di punta per le vacanze in Australia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata