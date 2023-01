Il leader del Cremlino nuovamente contro i Paesi occidentali

Vladimir Putin punta nuovamente il dito contro i Paesi Occidentali. “Per anni, le élite occidentali hanno assicurato ipocritamente a tutti noi le loro intenzioni pacifiche, compresa la risoluzione del conflitto più difficile nel Donbass. In effetti, hanno incoraggiato in ogni modo i neonazisti che hanno continuato a condurre azioni militari apertamente terroristiche contro i civili delle repubbliche popolari del Donbass”, ha detto il leader del Cremlino nel messaggio di fine anno alla nazione. “L’occidente ha mentito sulla pace, ma si stava preparando all’aggressione, e usano cinicamente l’Ucraina e il suo popolo per indebolire e dividere la Russia”, ha concluso Putin.

