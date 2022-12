La regione di New York è stata colpita da uno dei peggiori disastri meteorologici della storia, persone bloccate in auto per più di due giorni

Secondo quanto raccontato dalle autorità statunitensi, il bilancio delle vittime della bufera di neve pre-natalizia che ha paralizzato l’area di Buffalo e gran parte del Paese è salito a 28 nella parte occidentale di New York. La regione è stata colpita da uno dei peggiori disastri meteorologici della storia.

I morti sono stati trovati nelle loro auto, nelle case e sotto cumuli di neve. Alcuni sono morti mentre spalavano la neve. La tempesta che ha colpito gran parte del paese ha causato almeno 49 vittime. Proseguono le operazioni di ricerca e salvataggio da parte dei soccorritori. La bufera di neve ha imperversato nella regione durante il fine settimana natalizio, bloccando gli automobilisti, interrompendo la corrente e impedendo alle squadre di emergenza di raggiungere i residenti nelle case gelide e nelle auto bloccate.

“Questa non è ancora la fine”, ha detto il dirigente della contea di Erie Mark Poloncarz, definendo la bufera di neve “probabilmente la peggiore tempesta della nostra vita”, anche per un’area abituata a vivere periodi di grande freddo. Alcune persone, ha osservato, sono rimaste bloccate nelle loro auto per più di due giorni. Il presidente Joe Biden ha detto che le sue preghiere sono con le famiglie delle vittime e ha offerto assistenza federale allo stato duramente colpito.

