La struttura è costata 5mila dollari ed è capace di localizzare gli obiettivi a cinque chilometri di distanza

I soldati ucraini hanno costruito una torre di sorveglianza mobile di 18 metri in cima a un’auto così da localizzare gli obiettivi per i colpi di artiglieria. I militari hanno montato la torre manualmente, impiegando circa 15 minuti. Il soldato Taras Schevchenko ha dichiarato che lo sviluppo della struttura è costato circa 5mila dollari. “La telecamera stessa può vedere fino a cinque chilometri”, ha spiegato, aggiungendo che un dispositivo del genere non esisteva nell’esercito ucraino prima d’ora e che hanno tratto ispirazione dai dispositivi di sorveglianza più avanzati degli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata