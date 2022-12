Il premier Peter Malinauskas ha dichiarato che il volume d'acqua che sta scendendo è il più alto degli ultimi 50 anni

I residenti delle città del South Australia hanno dovuto fare i bagagli e hanno evacuato le loro case allagate per via dell’esondazione del fiume Murray. Il premier Peter Malinauskas ha dichiarato che il volume d’acqua che sta scendendo dal fiume è il più alto degli ultimi 50 anni. Le inondazioni stanno continuando da settimane e si prevede che i picchi per le città a valle devono ancora arrivare. Già diversi argini privati hanno ceduto.

