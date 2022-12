Deragliato un treno merci che trasportava la sostanza tossica. Chiusa l'autostrada

Decine di persone sono state ricoverate in ospedale per sospetto avvelenamento e una principale autostrada internazionale è stata chiusa al traffico dopo il deragliamento di un treno merci che trasportava ammoniaca nel sud della Serbia. Le autorità locali della città di Pirot hanno dichiarato lo stato di emergenza e hanno detto alla gente di non uscire di casa a causa della fuga di gas potenzialmente pericolosa. A causa della visibilità limitata causata dalla fuoriuscita di gas, diverse auto si sono schiantate sull’autostrada principale che conduce alla Macedonia settentrionale e più avanti alla Grecia, in un momento di traffico intenso a causa delle festività natalizie. La polizia ha chiuso l’autostrada e ha deviato il traffico sulle strade locali. Non sono state fornite informazioni sulle cause del deragliamento del treno che ha innescato la perdita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata