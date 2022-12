Sarebbe la prima visita a Washington del leader di Kiev dall'inizio della guerra

Sono in corso i preparativi per una visita domani del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, per un faccia a faccia con il presidente Joe Biden. Lo riferisce la Cnn.

Secondo quanto riferisce Axios, il presidente ucraino dovrebbe anche parlare al Congresso, riunito in sessione congiunta. Si tratterebbe della prima visita del presidente ucraino a Washington dall’invasione russa di febbraio.

