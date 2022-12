E' stata inaugurata la casella postale di Capodanno nella piazza del Palazzo di San Pietroburgo

Nell’iconica piazza del Palazzo di San Pietroburgo, in Russia, è stata inaugurata una casella postale di Capodanno per permette ai cittadini di inviare gratuitamente cartoline ai soldati che combattono al fronte. Secondo l’amministrazione di San Pietroburgo, l’anno scorso sono state inviate circa 20mila cartoline realizzate con i disegni dei bambini. Il servizio è disponibile dal 19 al 30 dicembre così da far recapitare i messaggi in tempo per l’inizio del nuovo anno.

