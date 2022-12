Le parole del presidente ucraino dopo che la Fifa si è rifiutata di mandare in onda il suo videomessaggio prima della finale dei Mondiali in Qatar

La Fifa si è rifiutata di trasmettere, prima della finale dei Mondiali in Qatar, il videomessaggio registrato da Volodymyr Zelensky, in cui il presidente ucraino si appellava alla pace. “Il mondo ha comunque sentito il nostro appello”, ha ribattuto Zelensky in un altro messaggio serale. “I nostri giocatori hanno distribuito il video. Yarmolenko e tutta la nazionale ucraina, Shevchenko, Shovkovskyi, Modric, Srna, Guardiola, Rats e molti altri grandi giocatori”, ha aggiunto. “Questo è il significato del calcio: tutti possono vincere. Ma la competizione è sul campo da gioco non sul campo di battaglia. E la cosa peggiore che può accadere è un cartellino rosso, non un bottone rosso”.

