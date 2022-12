Completata la scuola materna 'Arcobaleno'. Attività di supporto psicologico e ludico-creative nella zona

Cesvi presente in Ucraina, nel distretto di Bucha, per aiutare grandi e piccini ad affrontare le conseguenze della guerra e il freddo dell’inverno. Nello specifico, dopo il completamento della scuola materna ‘Arcobaleno’ (300 bambini/e potranno ricominciare a frequentarla), il progetto prevede anche il riallestimento e ripristino delle aree di riposo degli asili della città (frequentati da circa 500 bambini/e) che sono stati occupati durante l’invasione dell’area e utilizzati come base di appoggio dai militari russi, e necessitavano pertanto di un ricambio di tutti materiali (dai letti alle lenzuola passando per il materiale didattico). Cesvi organizza in loco anche attività di supporto psicologico e ludico-creative per i bambini, oltre ad aver iniziato l’allestimento di 11 heating point nella zona.

