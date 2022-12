Lo riporta il New York Times: il Cremlino sarebbe pronto a combattere per "tutto il tempo necessario"

Vladimir Putin è pronto ad accettare la morte o il ferimento di fino a 300mila soldati russi, cioè circa tre volte le perdite stimate finora. Lo scrive il New York Times, secondo cui un membro della Nato sta avvertendo gli Alleati di questo. Stando al giornale, persone che conoscono Putin dicono che è pronto a sacrificare un numero indicibile di vite e denaro per tutto il tempo necessario e che i russi hanno consegnato un messaggio forte al presidente Usa Joe Biden, cioè che “non importa quanti soldati russi vengano uccisi o feriti sul campo di battaglia, la Russia non si arrenderà”.

Oggi il presidente russo ha visto i leader militari dell’operazione, chiedendo loro le opinioni sulle prossime mosse da mettere in atto.

