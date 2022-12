Massimo Riella è stato arrestato e consegnato alle autorità italiane

Estradato in Italia dal Montenegro Massimo Riella, il latitante arrestato lo scorso 12 luglio a Podgorica, dove si era rifugiato nel tentativo di sfuggire ai provvedimenti giudiziari emessi nei suoi confronti dalla Procura Generale della Repubblica presso la corte d’Appello di Milano e dal Tribunale di Como per furto e per rapina aggravati. Lo scorso 12 marzo Riella aveva ottenuto un permesso dal carcere per andare a visitare la tomba di sua madre, ma era riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce dopo aver aggredito gli agenti della scorta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata