Ospite a sorpresa al briefing della Casa Bianca, che precede la firma da parte del presidente Joe Biden del Respect for Marriage Act, la legge federale per la protezione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. In sala stampa, accanto alla portavoce Karine Jean-Pierre, è comparsa la cantante pop Cindy Lauper. “So che abbiamo cose molto serie di cui occuparci oggi, ma certe volte le ragazze vogliono solo diverstirsi”, ha detto Jean-Pierre presentando Lauper, in riferimento alla celebre hit della cantante, ‘girls just want to have fun’. “Possiamo risposare sereni stanotte perché le nostre famiglie sono riconosciute e ci è consentito di amare chi amiamo”, ha detto la cantante.

