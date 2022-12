Nell'attentato del 2016 sono morte 86 persone

Sono stati giudicati tutti colpevoli gli otto imputati, sette uomini e una donna, nel processo dell’attentato di Nizza del 14 luglio 2016 sulla Promenade des Anglais, dove sono morte 86 persone.

Come riportano i media francesi, la corte d’assise speciale di Parigi ha emesso oggi il proprio verdetto, con condanne che vanno dai due ai diciotto anni. Le pene più severe riguardano due imputati considerati vicini all’autore della strage, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, poi ucciso dalla polizia. I due, cittadini tunisini, sono stati condannati a 18 anni di carcere per “associazione criminale terroristica”. Un altro imputato è stato condannato a 12 anni per “associazione a delinquere”. Condanne da due a otto anni di reclusione sono state pronunciate contro gli altri cinque imputati, tre dei quali sono soggetti a un divieto permanente dal territorio francese. Gli otto condannati per la strage di Nizza hanno ora dieci giorni per presentare ricorso.

