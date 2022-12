Il 23enne ucciso mentre combatteva al fianco dei russi

Il corpo di uno studente zambiano di 23 anni, morto mentre combatteva per l’esercito russo nella guerra in Ucraina, è stato riportato a casa. Lemekani Nyirenda aveva studiato ingegneria nucleare in Russia prima di arruolarsi nell’esercito: la sua salma è arrivata domenica all’aeroporto internazionale Kenneth Kaunda di Lusaka. Lemekaniera stato condannato per traffico di droga nell’aprile 2020 e condannato a 9 anni di carcere. Successivamente era stato graziato con un’amnistia speciale a condizione che partecipasse alla guerra. Il governo dello Zambia ha chiesto alle autorità russe di fornire dettagli su quanto accaduto a Lemekani.

