Ospiti e dipendenti sono stati evacuati, non si registrano feriti

Un incendio è scoppiato in un hotel di lusso, situato all’interno di un palazzo ottomano a Istanbul, in Turchia. Non sono stati registrati feriti. L’incendio è scoppiato al quarto piano del Ciragan Palace Hotel, ricoprendo l’edificio di un fumo denso. Gli ospiti e i dipendenti dell’hotel sono stati evacuati. Diverse ambulanze sono state chiamate all’hotel, situato sulle rive del Bosforo. Le cause dell’incendio non sono state rese note immediatamente.

