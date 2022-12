Il presidente: "Oggi è il giorno della nostra gratitudine"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto una cerimonia nella residenza presidenziale di Kiev, ieri, in occasione della Giornata delle forze armate del Paese. Zelensky ha espresso gratitudine ai membri del servizio militare a nome della popolazione ucraina e ha osservato un momento di silenzio. “Oggi è il giorno della nostra gratitudine. Questo è esattamente il significato del 6 dicembre”, ha detto nel messaggio di ieri sera Zelensky. Il presidente ha onorato la giornata visitando la linea del fronte a Donetsk e un ospedale militare a Kharkiv, prima di tornare a Kiev per premiare i soldati che si sono distinti in guerra.

