Sono tornati in patria i difensori di Mariupol e Azovstal

“Abbiamo condotto un altro grande scambio di prigionieri. Abbiamo liberato 50 difensori dell’Ucraina“. Lo ha annunciato via Telegram il capo dell’ufficio di presidenza ucraino, Andrij Yermak. “Stiamo liberando i difensori di Mariupol e Azovstal, restituendo i prigionieri che erano a Olenivka, feriti, in particolare, nelle battaglie nelle direzioni di Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia”, ha precisato Yermak. Le autorità ucraine hanno diffuso un video del ritorno in libertà dei militari.

