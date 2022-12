La premier finlandese in visita in Australia: "Saremmo nei guai senza gli Usa che hanno dato molte armi e aiuti finanziari"

La premier finlandese Sanna Marin, in visita in Australia, ha incontrato il primo ministro di Canberra Anthony Albanese a Sidney. In un confronto pubblico al Lowy Institute ha parlato della situazione in Ucraina. “Devo essere molto onesta con voi, l’Europa non è abbastanza forte al momento, saremmo nei guai senza gli Usa che hanno dato molte armi e un grande aiuto finanziario e umanitario”, ha detto Marin.

