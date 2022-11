La star di 'The Big Bang Theory' ha commentato così il Respect for Marriage Act, approvato dal Senato americano

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge per tutelare il matrimonio tra persone dello stesso sesso e interrazziale, denominato ‘Respect for Marriage Act‘, con una storica votazione bipartisan. La star di ‘The Big Bang Theory’ Jim Parsons, durante la prima di ‘Spoiler Alert’, ha commentato la decisione: “Mi sento benissimo – ha detto l’attore – ho trovato questa notizia piacevolmente positiva e penso che sia anche più importante di quanto forse tutti si rendano conto”. Poi ha aggiunto: “Credo che proteggere questo diritto sia importante per tutti, che se ne rendano conto o meno, per rendere la società migliore per tutti”.

