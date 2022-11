Danni alla rete idrica e strade allagate: intervengono i Vigili del Fuoco

Diversi residenti di Lowell, nello Stato americano del Massachusetts, sono stati salvati in barca dai Vigili del Fuoco dopo che parte della città a nord-ovest di Boston ha subito danni alla rete idrica per cinque ore. Le strade si sono allagate e i pompieri sono dovuti intervenire per portare in soccorso gli abitanti della zona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata