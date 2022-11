Manifestazioni in diverse città per le regole imposte dal governo

In Cina esplode la rabbia degli abitanti per le misure restrittive anti-Covid che il governo sta continuando a imporre da tempo. Le manifestazioni si sono tenute in diverse città e la protesta è stata alimentata anche per l’incendio a Urumqi, capitale della regione occidentale dello Xinjiang, dove dieci persone sono morte in un edificio residenziale. Un video pubblicato sui social media mostra i manifestanti a Shanghai mentre portano fiori, candele e cartelli con la scritta “Urumqi, 24 novembre, coloro che sono morti riposano in pace”. La polizia di Shanghai ha usato spray al peperoncino contro circa 300 manifestanti.

