Leonid Slutsky: "Tutto il mondo ci sta guardando e sorgono domande a cui sarà molto difficile per noi rispondere"

Il leader dei liberaldemocratici russi, Leonid Slutsky, ha incontrato le donne che si sono rivolte al partito per risolvere diverse questioni riguardanti la sicurezza dei loro mariti e figli arruolati nell’esercito. Tredici mogli e madri hanno partecipato all’incontro, ponendo domande sulla fornitura di medicinali, abbigliamento ed equipaggiamento invernale e soprattutto sulla riabilitazione dei soldati feriti. “Dobbiamo capire che tutto il mondo ci sta guardando. Siamo il più grande Stato e quando non abbiamo calze, pantaloncini, medici o semplicemente cura per i nostri figli, sorgono domande a cui sarà molto difficile per noi rispondere“, ha detto Slutsky.

