Diverse vittime, colpite presumibilmente da un unico tiratore, anche lui apparentemente deceduto

Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite durante una sparatoria in un supermercato Walmart in Virginia, negli Stati Uniti. Gli agenti hanno trovato diverse vittime e persone ferite, colpite presumabilmente da un unico tiratore, anche lui apparentemente deceduto durante la sparatoria. Il portavoce della polizia non ha quantificato con precisione il numero di morti, affermando che al momento sono “meno di dieci”.

