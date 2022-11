Quaranta nei primi undici mesi del 2022, così tante solo nel 2019

Quaranta sparatorie di massa nei primi undici mesi del 2022: mai così tante, negli Usa, dalle 45 registrate nel 2019. Un numero quasi da record, registrato dall’apposito database di Associated Press, USA Today e Northeastern University, che definisce ‘sparatorie di massa’ quelle con almeno quattro morti compreso l’assalitore.

Nell’ultima sparatoria, quella avvenuta martedì in un Walmart in Virginia, sono morte 6 persone e l’aggressore, e non è chiaro quale possa essere stato il movente. Si tratta della seconda sparatoria di grandi dimensioni avvenuta nell’arco di pochi giorni. Sabato una persona aveva aperto il fuoco in una discoteca gay in Colorado, uccidendo 5 persone e ferendone 17. Il 24 maggio di quest’anno un uomo armato aveva fatto irruzione nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, provocando 21 morti. La sparatoria avvenuta in Virginia ha anche riportato alla memoria un’altra sparatoria avvenuta in un Walmart nel 2019, quando un uomo armato che secondo la polizia aveva come obiettivo messicani aprì il fuoco in un negozio di El Paso uccidendo 22 persone.

