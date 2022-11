I soldati di Kiev si muovono tra villaggi deserti e armi abbandonate dai russi

(LaPresse) Nella regione ucraina di Kharkiv un tempo un villaggio poteva contare circa un migliaio di abitanti. Ma dopo l’invasione su larga scala da parte delle forze di Mosca, le case sono state pesantemente bombardate e i villaggi ora sono deserti. L’esercito russo, secondo Kiev, sta colpendo le posizioni ucraine anche con missili S-300. Per le strade e nelle campagne circostanti si possono trovare mezzi corazzati russi distrutti e armi abbandonate non danneggiate che i militari ucraini hanno preso e utilizzato per il contrattacco.

