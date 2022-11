La speaker annuncia in aula che sarà una semplice parlamentare

La speaker della Camera Nancy Pelosi ha annunciato che non si candiderà al ruolo di leader della minoranza democratica nella nuova Camera che verrà inaugurata a gennaio. “Con grande fiducia nel nostro gruppo non mi candiderò per la rielezione alla leadership democratica”, ha detto Pelosi prendendo la parola nell’aula della Camera. “Dobbiamo muoverci con coraggio verso il futuro e aprirci a nuove possibilità”, ha detto Pelosi, “c’è una stagione per tutto”. “Non c’è onore ufficiale più grande per me che quello di stare in questa aula e di parlare per i cittadini di San Francisco. Questo continuerò a fare come membro della Camera”, ha aggiunto l’esponente dem.

