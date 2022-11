Foto dall'archivio, Ap

Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra la Russia avrebbe illegalmente deportato e adottato bambini ucraini. Sono 431 i minori uccisi in guerra

Alcuni video sostengono che 150mila bambini ucraini sono stati illegalmente deportati dal Donbass nel 2022 e illegalmente adottati in Russia. Lo sostiene l’Istituto per lo Studio della Guerra (Isw), come riporta il Kyiv Independent.

Secondo quanto riportato, si tratterebbe di un tentativo di pulizia etnica in Ucraina, con appartente violazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del delitto di genocidio.

I numeri della guerra

Secondo l’ufficio della procura generale ucraina, “la guerra russa ha ucciso 431 bambini, ferendone almeno 835″, secondo quanto riporta nuovamente il Kyiv Independent.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata