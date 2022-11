Una serie di attacchi compiuti con un coltello in Cisgiordania in un parco industriale davanti all'insediamento di Ariel

Tre israeliani sono rimasti feriti in una serie di attacchi compiuti con un coltello in Cisgiordania in un parco industriale davanti all’insediamento di Ariel. Lo riferiscono l’esercito e fonti mediche, citate dal Times of Israel. Il quotidiano Haaretz riporta che due assalitori sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco dalle forze di sicurezza.

Secondo i servizi di emergenza citati dal Times of Israel, un uomo palestinese ha accoltellato una guardia di sicurezza vicino all’ingresso dell’Ariel Industrial Park, prima di essere ucciso dalla polizia, e che un altro assalitore ha accoltellato altre due persone in una vicina pompa di rifornimento di benzina. Questo secondo assalitore è fuggito a bordo di un veicolo, ma poi si è scagliato sull’autostrada Route 5 ed è stato raggiunto dagli spari delle forze di sicurezza. Il servizio di ambulanze Magen David Adom riferisce che la guardia, 35 anni, è in condizioni definite moderate, mentre i due uomini intorno ai 40 anni feriti alla stazione di rifornimento di benzina sono in condizioni gravi.

