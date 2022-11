Il ministro degli Esteri di Kiev: "Resta aperto il dialogo con la Cina"

“Stiamo vincendo battaglie sul campo, ma la guerra continua”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, a margine di incontri diplomatici tenutisi a Phnom Penh, in Cambogia. “Il morale in Ucraina è molto alto. Il nostro esercito continuerà a liberare il nostro territorio perché stiamo combattendo una guerra difensiva contro un nemico che ha invaso il nostro Paese”, ha aggiunto Kuleba, rivelando poi che resta aperto il dialogo con la Cina, nella speranza che Pechino usi le sue leve sulla Russia per far fermare la guerra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata