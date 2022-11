L'ex ministro delle Finanze greco: "Giorgia Meloni è al Governo a causa del fallimento della sinistra"

L’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis a Roma per lanciare il partito Mera25, parte del movimento paneuropeo Diem25. “Giorgia Meloni è al Governo a causa del fallimento della sinistra. Meloni, Draghi, Monti e Renzi sono la stessa cosa. Lanciamo un partito per creare una forza internazionale e progressista. Dobbiamo seguire l’esempio dei fascisti e dei banchieri che sono solidali e hanno le stesse idee in ogni paese del mondo” ha detto il leader ellenico a margine della presentazione all’Acquario romano.

