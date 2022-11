Parlando della guerra confonde prima l'Ucraina con la Russia e successivamente la Colombia con la Cambogia

Gaffe del presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti a Washington, prima di salire sull’Air Force One, diretto alla Cop 27 in Egitto. Il capo della Casa Biaca è atteso successivamente in Cambogia per il summit delle Nazioni del Sud-est asiatico e infine andrà a Bali in Indonesia per il G20 al via il 14 novembre. Biden parlando della guerra confonde prima l’Ucraina con la Russia e successivamente la Colombia con la Cambogia. In entrambi i casi si corregge, accorgendosi dell’errore.

