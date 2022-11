Il segretario generale delle Nazioni Unite: "Deve essere evitato a tutti i costi"

(LaPresse) Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, si è detto preoccupato per il crescente rischio di vedere un’economia globale divisa in due parti, dominate rispettivamente da Stati Uniti e Cina. “Ciò comprometterebbe la capacità del mondo di rispondere alle sfide drammatiche abbiamo di fronte. Questa divisione deve essere evitata a tutti i costi“, ha detto Guterres a Phnom Penh, in Cambogia, durante il meeting dell’Asean, l’organizzazione economica, politica e culturale che unisce le nazioni del sud-est asiatico.

