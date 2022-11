La Borsa di New York si è fermata in occasione del Veterans Day

(LaPresse) Anche la Borsa di New York si è fermata per ricordare i reduci e i caduti di tutte le guerre in occasione del Veterans Day, celebrazione molto sentita negli Stati Uniti. A Wall Street si è osservato un minuto di silenzio prima dell’avvio delle contrattazioni.

