Il presidente del Partito popolare europeo a Palazzo Chigi: "C'è bisogno di una soluzione europea"

Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo, ha mostrato solidarietà all’Italia sulla questione migranti e ha chiesto all’Ue che non venga lasciata sola. “Ciò di cui abbiamo bisogno è una soluzione europea, non ci servono battaglie fra Italia e Francia o altri Paesi. Questa soluzione deve combinare due aspetti: un rigido e forte controllo alle frontiere, come abbiamo fatto al confine fra Turchia e Grecia; il secondo è la solidarietà, l’Italia non può essere lasciata sola, bisogna mostrare solidarietà in Europa”, ha detto Weber dopo il colloquio con Giorgia Meloni a Palzzo Chigi.

