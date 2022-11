Le stime degli Stati Uniti riportate sul Guardian dal generale Mark Milley

In quasi nove mesi di conflitto in Ucraina, le vittime tra i soldati russi sono state circa 100mila e si può stimare una cifra simile anche per le forze di Kiev. Sono le stime degli Stati Uniti riportate sul Guardian dal generale americano Mark Milley. Secondo l’ufficiale statunitense la guerra ha poi causato 40mila vittime tra i civili ucraini e 30 milioni di rifugiati.

