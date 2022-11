Superato il repubblicano Dan Cox in uno Stato in cui i democratici si impongono per 2-1 sui rivali

Il democratico Wes Moore è stato eletto primo governatore nero del Maryland. Moore, un autore di best seller alla sua prima candidatura a una carica pubblica, ha sconfitto il repubblicano Dan Cox in uno Stato in cui i democratici superano i repubblicani per 2-1.

La vittoria di Moore fa passare la carica di governatore da repubblicana a democratica. Tra le 36 elezioni governatoriali di quest’anno, il Maryland e il Massachusetts rappresentavano una delle migliori possibilità per i democratici di riconquistare una carica governatoriale.

Thank you, Maryland! pic.twitter.com/eomVIctCt2 — Wes Moore for Maryland Governor (@iamwesmoore) November 9, 2022

Con lo slogan “non lasciare indietro nessuno“, l’ex veterano di guerra ed ex amministratore delegato di una delle più grandi organizzazioni antipovertà del Paese ha fatto una campagna per creare pari opportunità per i residenti del Maryland.

