Maura Healey è stata eletta governatore del Massachusetts, entrando nella storia come prima donna e primo candidato apertamente gay eletto. Healey ha sconfitto il candidato repubblicano Geoff Diehl, un ex rappresentante dello Stato che aveva l’appoggio dell’ex presidente Donald Trump.

La vittoria riporta l’ufficio del governatore del Massachusetts in mani democratiche. Il seggio è stato occupato per otto anni dal governatore repubblicano Charlie Baker, che non ha cercato la rielezione.

Durante la campagna elettorale, Healey ha dichiarato che avrebbe protetto “l’accesso all’aborto sicuro e legale in Massachusetts” sulla scia della decisione della Corte Suprema che ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade.

