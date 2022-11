Dalla prima governatrice gay al primo rappresentante della Generazione Z al Congresso, tutti i nuovi eletti nel voto di metà mandato

Le elezioni di midterm si sono caratterizzate per storiche ‘prime’ vittorie di candidati di entrambi i partiti. La democratica Maura Healey, eletta in Massachussetts, sarà la prima governatrice gay nella storia degli Stati Uniti, e il democratico Wes Moore il primo governatore afroamericano del Maryland, il terzo nero degli Usa. Sempre in Maryland, Anthony Brown sarà il primo procuratore generale nero. La repubblicana Sarah Huckabee Sanders, ex portavoce di Trump alla Casa Bianca, è la prima donna governatrice dell’Arkansas, carica che il padre aveva ricoperto per oltre un decennio.

Il democratico Maxwell Frost, 25 anni, è il primo rappresentante della Generazione Z eletto al Congresso, mentre il repubblicano Markwayne Mullin è il primo senatore nativo americano dell’Oklahoma in quasi 100 anni. La repubblicana Katie Britt sarà la prima donna senatrice eletta dall’Alabama. Due donne l’hanno preceduta, ma entrambe erano state nominate per ricoprire posti vacanti.

Il democratico Alex Padilla, figlio di immigrati messicani, sarà il primo senatore latino eletto in California, che fa registrare anche il primo procuratore generale filippino, il democratico Rob Bonta. La democratica Delia Ramirez, figlia di immigrati guatemaltechi, sarà la prima latina eletta al Congresso in Illinois.

Nello Stato di New York, la democratica Kathy Hochul è la prima governatrice eletta, dopo aver assunto l’anno scorso l’incarico dopo le dimissioni di Andrew Cuomo. La democratica Summer Lee è la prima donna nera eletta al Congresso in Pennsylvania, mentre la collega di partito Becca Balint è la prima donna e la prima persona LGBTQ eletta al Congresso in Vermont, l’unico stato Usa a non aver mai inviato una donna al Campidoglio. Il Vermont dopo le elezioni potrà anche contare sulla prima donna eletta procuratrice generale, Charity Clark.

Inoltre, nell’elezione locale del parlamento del New Hampshire, è stato eletto James Roesener: è il primo uomo trans a ricoprire il ruolo di legislatore in tutta la storia degli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata