Nella capitale dello Stato Phoenix le schede elettorali vengono imbucate in un'urna direttamente dall'auto

(LaPresse) – In Arizona, per il voto di Midterm, diversi cittadini hanno imbucato le loro le schede elettorali direttamente dall’auto, posizionandoli in un’urna. Nella capitale Phoenix in molti hanno approfittato di questa possibilità. Alcuni ispettori del Dipartimento di Giustizia monitorano il “seggio” per garantire il rispetto delle leggi federali.

