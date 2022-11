Gli effetti del surriscaldamento della Terra nel paese asiatico, colpito negli ultimi tre mesi da gravi inondazioni

(LaPresse) Il Pakistan è stato duramente colpito dalle inondazioni degli ultimi tre mesi. Numerosi villaggi sono stati sommersi e milioni di persone hanno bisogno di aiuti umanitari. Uno studio ha calcolato che le piogge torrenziali nel Paese sono aumentate fino al 50%, conseguenza dovuta al progressivo riscaldamento del pianeta. Nel periodo in cui il Pakistan è stato colpito dall’alluvione, sei compagnie energetiche – ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Saudi Aramco e Total Energies – hanno realizzato profitti per oltre 97 miliardi di dollari. Le nazioni più povere, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, i leader europei e ora anche il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiedono che le aziende produttrici di combustibili fossili paghino una tassa sui profitti inattesi.

In Egitto i leader mondiali sono riuniti per partecipare alla Cop27 di Sharm el Sheik, la conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici, in programma fino al 18 novembre.

