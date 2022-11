La speaker della camera dopo il pestaggio contro il marito: "Sarà un percorso lungo ma si riprenderà"

(LaPresse) La speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi ha fatto le sue prime dichiarazioni dopo le dimissioni dall’ospedale del marito, preso a martellate da un uomo nella sua abitazione di Pacific Heights il 28 ottobre. Il colpevole, David DePape, 42 anni, è ora detenuto senza cauzione con l’accusa di tentato omicidio, furto con scasso e maltrattamento di anziani. “Vi ringrazio col cuore”, dice Pelosi in video. “Grazie per le vostre parole gentili, le vostre preghiere e i vostri auguri per Paul. Sarà un percorso lungo, ma si riprenderà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata