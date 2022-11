Il partito del Presidente degli Stati Uniti rischia di perdere il controllo di Camera e Senato

Mentre il suo partito rischia di perdere il controllo della Camera e del Senato, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto agli elettori di recarsi alle urne per sostenere i candidati democratici, avvertendo che un Congresso repubblicano rimodellerebbe l’America tagliando l’assistenza sanitaria e minacciando i diritti all’aborto e la sicurezza pensionistica. Parlando nella contea di San Diego, in California, in occasione di un comizio serale a sostegno del deputato democratico in pericolo Mike Levin, il presidente ha detto che l’esito delle elezioni “determinerà la direzione del Paese per almeno un decennio o più”.

