New South Wales travolto dalle piogge, oltre 200 case colpite

Si contano i danni causati dalle inondazioni in diverse città dell’Australia, nello stato del New South Wales. Lunedì, forti piogge hanno costretto l’evacuazione dei residenti in diverse aree. Oltre 200 le proprietà travolte dall’acqua, tra abitazioni private e attività commerciali.

